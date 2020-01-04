



الأرصاد تحذر المواطنين | توقعات حالة الطقس غدا الاحد 5/1/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة



الأرصاد تحذر المواطنين | توقعات حالة الطقس غدا الاحد 5/1/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة







ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، يوم الاحد الموافق الخامس من يناير 2020، والتى نشرتها الصفحة الرسمية الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي يسودها حالة طقس غير مستقرة، على جميع انحاء البلاد وخاصة فى الساحل الشمالى ونتابع معكم حالة الطقس المتوقعه غدًا.ومن المتوقع ان تكون حاله الطقس غدا الاحد، هي استمرار حالة الطقس السيئة الأمطار المتوسطة، إلى شديدة وخاصة على منطقة الساحل الشمالى الى جانب نشاط في الرياح الجنوبية الغربية، والتي تكون محملة بالرمال.حالة الطقس المتوقعة يوم الاحدستكون حالة الطقس، خلال ساعات النهار باردة وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، أما منطقة وسط سيناء والصعيد فسوف يسود الصقيع على أرجائها.وتستمر حالات عدم استقرار الطقس على مستوى المحافظات المصرية، حيث ستبدأ يوم الاثنين القادم مرحلة أخرى من عدم استقرار الطقس والمناخ، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، والتى سوف تبدأ بنشاط كبير للرياح المثيرة للرمال وخاصة على طرق السفر، والطرق المكشوفة وكذلك الطرق الصحراوية، بالإضافة الى وجود فرصة كبير ة لهطول الأمطار خاصة على شمال البلاد.درجات الحرارة المتوقعةمن المتوقع ان تكون درجات الحرارة، على حسب ما ذكر السيد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بأن درجات الحرارة سوف تنخفض عن المعدل الطبيعى لها ما بين درجتين إلى ثلاث درجات.القاهرة العظمى 15 والصغرى 08.شبين الكوم العظمى 15 والصغرى 08.مطروح العظمى 14 والصغرى 10.الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10.دمنهور العظمى 16 والصغرى 09.بلطيم العظمى 15 والصغرى 10.طنطا العظمى 15 والصغرى 08.السلوم العظمى 15 والصغرى 08.بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10.سيوة العظمى 14 والصغرى 03.دمياط العظمى 16 والصغرى 10.الزقازيق العظمى 16 والصغرى 09.رأس سدر العظمى 18 والصغرى 11.رفح العظمى 16 والصغرى 07.العريش العظمى 17 والصغرى 07.السويس العظمى 16 والصغرى 10.الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 09.واليكم درجات الحرارة على باقى المحافظات والمراكز فى مصرنويبع العظمى 16 والصغرى 13.طابا العظمى 14 والصغرى 06.كاترين العظمى 08 والصغرى 1-.الطور العظمى 16 والصغرى 10.شرم الشيخ العظمى 19 والصغرى 12.الغردقة العظمى 19والصغرى 11.مرسى علم العظمى 17 والصغرى 12.الفيوم العظمى 16 والصغرى 06.بني سويف العظمى 16 والصغرى 06.المنيا العظمى 16 والصغرى 05.أسيوط العظمى 15 والصغرى 05.سوهاج العظمى 16 والصغرى 06.قنا العظمى 17 والصغرى 06.الاقصر العظمى 17 والصغرى 07.أسوان العظمى 18 والصغرى 07.أبو سمبل العظمى 17 والصغرى 08.الوادي الجديد العظمى 17 والصغرى 04.شلاتين العظمى 21 والصغرى 14.أبو رماد العظمى 22 والصغرى 13.حلايب العظمى 20 والصغرى 16.راس حدربة العظمى 21 والصغرى 15.