قبل عرضه.. هبة مجدي تروج لمسلسل "الأخ الكبير"

روجت الفنانة هبة مجدي، لمسلسل "الأخ الكبير"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت هبة صورة جديدة من خلال كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير"، وظهرت في الصورة وهي برفقة الفنان محمد رجب، وعلقت على الصورة قائلة :"انهاردة عرض أول حلقة من مسلسل الاخ الكبير علي قناة سي بي سي مع النجم محمد رجب، إخراج أستاذ إسماعيل فاروق يارب يعجبكم، حربي أبو رجيلة، صفية أبو رجيلة".



مسلسل "الأخ الكبير" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي، بطولة محمد رجب،عبير صبري، هبة مجدي دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.