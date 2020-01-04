تعرف على موعد حفل محمد رمضان في دبي

أعلن النجم محمد رمضان، عن موعد أولى حفلاته الغنائية في العام الجديد، في مركز دبي التجاري وذلك في العاشر من يناير الجاري.



وأشعل رمضان حماس جمهوره بمقطع فيديو عبر ماقع التواصل الاجتماعي كشف من خلاله عن الحفل الجديد وسط تفاعل شديد من محبيه.



وكان محمد رمضان قد تألق في حفل غنائي مميز بالمغرب في أواخر الشهر الماضي وأثار الجدل بعد ظهوره هناك على المسرح بجناحين.



جدير بالذكر أن رمضان قد طرح أحدث كليباته رايحين نسهر عبر اليوتيوب، من إخراج محمد سامي وتخطى الكليب حاجز 6 مليون مشاهدة.



وتقول كلمات الأغنية: صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا ادانى الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغى بتعمل بم بم بم".