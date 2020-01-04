إطلالة جرئية.. سارة سلامة تشارك جمهورها بأحدث إطلالتها الجديدة

تشارك الفنانة سارة أحمد سلامة، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



‏ونشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة لها في أحدث إطلالتها الجديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.



ظهرت سارة سلامة في الصورة، مرتدية فستان أحمر فاتح، ذات أكمام شفافة، ونظارة بني، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت فى شكل أنيق ولائق.



مسلسل "الوصية"



شاركت الفنانة سارة سلامة، في بطولة هذا المسلسل وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفي، أحمد حلاوة، خالد كمال، إخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة أحمد سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل "كتف قانوني" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد بدير، علاء زينهم، أحمد سلامة، مدحت تيخة، رنا سماحة، إخراج عادل الأعصر، تأليف فتحي الجندي .