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اعرف مخالفاتك الآن | الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال خدمة أبشر الإلكترونية

السبت 04/يناير/2020 - 06:52 م
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الاستعلام عن المخالفات المرورية
الاستعلام عن المخالفات المرورية
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اعرف مخالفاتك الآن | الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال خدمة أبشر الإلكترونية

الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية برقم الهوية الوطنية والتي قدمتها وزارة الداخلية لمساعدة جميع المواطنين، حيث قامت بإطلاق منصة أبشر الإلكترونية من أجل تقديم خدمات عدة وأهمها هو توفير الأمان لجميع مواطني المملكة،أصبح العديد من السائقين وأصحاب العربات الملاكي هو في حاجه للإستعلام عن المخالفات، ومن خلال موقعكم ” الفجر نيوز ” نقدم لكم خطوات الاستعلام عن المخالفة المرورية في السعودية برقم الهوية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يعتبر نظام أبشر هو إحدي المواقع الإلكترونية والخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية في السعودية لدي مواطنيها لكي تقوم بمساعدتهم بالمجان وأصبحت الآن تخدم نحو مليون شخص وتقوم بتقديم مايقرب من 160 خدمة مجانية علي مدار 24 ساعة، وتهدف منصة أبشر الإلكترونية لتحسين الآداء لجميع خدمات القطاعات الحكومية في المملكة، وسوف نستعرض لكم معنا طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية.



خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية. "https:www.absher.saportallanding.html"
التسجيل في بوابة أبشر.
بعدها نقوم بالدخول على المخالفات المرورية.
نقوم بإدخال رقم الهوية.
كتابة كود الكابتشا بالطريقة الصحيحة.
الضغط علي عرض النتائج.

ظهور نتائج جميع المخالفات المرورية.

تقدم بوابة ابشر العديد من الخدمات الإلكترونية لدي العديد من مواطنيها في السعودية والوافدين والمقيمين أيضًا ومنها الخدمة التي قدمتها وهي الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وأيضًا خدمة الجوازات والخدمات الأخري والعامة، ويمكن تجديد الإقامة وسدادها الكترونيا من خلال الخدمات العامة التي تقوم بتقديمها وزارة الداخلية السعودية والتي وفرتها لجميع المواطنين.

اعرف مخالفاتك الآن | الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال خدمة أبشر الإلكترونية

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