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صادرات الأمارات من النفط ترتفع إلى أعلى مستويتها في ثلاث سنوات

السبت 04/يناير/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات الإمارات من النفط الخام والمكثف الشهر الماضي إلى أعلى معدلاتها منذ يناير 2017، وسط ارتفاع الشحنات إلى الهند.


وفقاً لبيانات مؤشر تتبع ناقلات النفط الذي أصدرته وكالة بلومبيرغ أمس، ارتفعت صادرات الإمارات من النفط الخام إلى 3.18 ملايين برميل يومياً في ديسمبر، مقارنة مع 2.92 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

 

 

وكشفت البيانات قفزة الصادرات إلى الهند بنحو 28 ٪ الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 3 سنوات على الأقل؛ كما شهدت الصادرات إلى تايلاند والصين وباكستان نمواً قوياً.

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وفي الوقت نفسه أشار المؤشر إلى انخفاض الشحنات النفطية المتجهة إلى اليابان، المشتري الرئيسي للنفط الإماراتي، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر؛ مع تراجع في الصادرات إلى تايوان وسنغافورة.

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