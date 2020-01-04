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مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف 3 سيناريوهات لحل الأزمة الليبية

السبت 04/يناير/2020 - 06:43 م
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اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
داليا الحسين
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كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية، موضحا أن هناك ثلاثة سيناريوهات للأزمة.

وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن ملخص السيناريو الأول يعتمد على الحل السياسي التوافقي بين الأطراف الليبية بضمان المجتمع الدولي للحفاظ على ليبيا ثم إجراء انتخابات برلمانية يليها انتخابات رئاسية، ودستور جديد تحت مظلة القوى الدولية.

وأضاف مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن السيناريو الثاني أن يرفض رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الانتخابات لأنه يعلم أنه ليس له وجود شعبي وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه.

وأضاف أن السيناريو الثالث أن يتخذ المجتمع الدولي دوره ويتولى الأمر ويضع شكل جديد للدولة الليبية ويفرض قراره بأن الحل ليبي - ليبي.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا توك شو تركيا اللواء سمير فرج السراج أردوغان

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