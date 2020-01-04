Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز بلبيس وتلا وتعادل الشرقية وميت خاقان وعرب الرمل وفاقوس بالقسم الثالث

السبت 04/يناير/2020 - 06:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت مباريات ختام الدور الأول، للقسم الثالث، (المجموعة العاشرة) فوز بلبيس على نادي ديرب نجم، بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد سيكا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تعادل فريق ديرب، ثم خطف اسلام فاروق هدف الفوز لبلبيس.

وسقط الشرقية على ملعبه، في فخ التعادل السلبي، أمام فريق أبو حماد، كما تعادل ميت خاقان على ملعبه، مع أبو كبير 1-1، حيث تقدم الفريق الشرقاوي في الشوط الثاني، ثم سجل أسامة رمضان هدف التعادل للفريق المنوفي.

وعاد عرب الرمل، من ملعب دقادوس، بالتعادل 1-1، حيث تقدم دقادوس، بالشوط الأول، بالدقيقة 25 ثم تعادل نادر الغريب، بالدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، وأدار اللقاء مجدي خاطر، محمد عبد الرحمن، أحمد فوزي.

وتعادل ميت خلف على ملعبه مع مركز شباب ديرب نجم، بدون أهداف، كما تعادل السرس على أرضة مع فاقوس 2-2، حيث تقدم السرس عن طريق فريد دويدار، في الدقيقه 21 ثم عادل، فكري أحمد النتيجة، لفاقوس من ركلة جزاء، إحتسبها المساعد الثاني، عمر علي، للمس المدافع للكره، في الدقيقة 27، ثم تقدم أحم عيد للسرس من جديد في الدقيقة 36، وقبل ختام الشوط الأول، أدرك فاقوس هدف التعادل عبر اللاعب أحمد عبد الله.

كما تعادل ميت خاقان، على ملعبه، مع أبوكبير 1-1، خرج الشوط الأول، بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، تقدم السيد أحمد بهدف لأبو كبير،ثم سجل أسامة رمضان هدف التعادل لميت خاقان، وأدار اللقاء الحكم، عارف عشري، واسلام عفيفي، ومحمد العجوز.

وفاز تلا على غزل شبين 3-2 في لقاء مثير، حيث إنتهى الشوط الأول، 1-1، تقدم أحمد صقر للغزل، في الدقيقة 44، مستغلاً خطاً فادح من حارس تلا، الذي سقطت الكرة من يده، ليضعها المهاجم في المرمى .

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، للشوط الأول، نجح تلا في إحراز هدف التعادل، من عرضية قوية للاعب هشام عبد الرؤوف، إنقضّ عليها سعيد المشد لاعب تلا برأسة بقوة داخل المرمى، ليحرز هدف التعادل لفريقة، ليخرج الشوط الأول، بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح الغزل في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 5 من ضربة رأس للاعب محمد عبد الغني، وشهدت الدقيقة 30 هدف التعادل لتلا عن طريق صلاح جبر من تصويبة قوية .

وشهد الدقيقة 42 إحراز هدف لهدف الفوز عن طريق البديل محمد سمير، الذي وضع الكرة بمهارة داخل المرمى.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 27 نقطة
2- بلبيس 23 نقطه
3- شباب تلا 23 نقطة
4- ميت خاقان 20 نقطة
5- الشرقية 20 نقطة
6- غزل شبين 19 نقاط
7- شباب ديرب 16 نقطة
8- عرب الرمل 16 نقطة
9- فاقـوس 16 نقطة
10- ميت خلف 15 نقطة
11- شباب أبو حماد 14 نقطة
12- دقادوس 12 نقطة
13- أبو كبير 8 نقاط
14- ديرب نجم 6 نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل- مفاجأة كبرى في قائمة الأهلي لمواجهة أف سي مصر بالدوري المصري

منذ ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ يوم

الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

منذ ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

منذ نصف ساعة

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ ساعتين

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 3 ساعات

طائرات وغواصات.. ننشر فيديو العملية البرمائية للبحرية المصرية في المتوسط

منذ نصف ساعة

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 10 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

أول تعليق من فرجاني ساسي على شائعة هروبه من الزمالك

05:59 م

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

04:32 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

عاجل.. أزمة في الأهلي بسبب فايلر

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status