Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المرور السعودي" يرد على إيقاف الخدمات لمخالفي الـ20 ألفًا

السبت 04/يناير/2020 - 05:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن "المرور السعودي"، اليوم السبت، أنه الإدارة تفاعلت مع عدة تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلت حول ما تم تداوله أخيراً بخصوص إيقاف خدمات مرتكب المخالفات المرورية، إذا بلغت قيمتها الـ 20 ألف ريال، عقب إبلاغ مرتكبها بوجوب سدادها خلال 30 يوماً.

وردَّ "المرور السعودي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على المتسائلين، بنشر نص المادة الـ "75" من نظام المرور، والتي تنص على أنه: إذ تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليه، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها.

وتابع "المرور"، فيُبَلَّغُ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية؛ للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له أو بعضها حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

وردًّا على تساؤل حول تضاعف قيمة المخالفات إذا مرَّ عليها شهر ولم تسدد، قال المرور: إن "المخالفات تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة".

وأوضح المرور السعودي، حول رسوم تجديد استمارة السيارة، أن "عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المملكة المرور السعودي السعودية

أخبار تهمك

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 9 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ 34 دقيقة

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ أقل من ساعتين

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

سبق - السعودية | تعرف على نص قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام المرور

ماب نيوز ـــ السعودية | نظام المرور الجديد ينص على إلغاء مضاعفة المخالفات عند تأخر السداد

اليوم.. بدء رصد مخالفات "الجوال" و"الحزام" في 3 مناطق

ننشر طرق التصالح وحالات الحذر في قانون مخالفات البناء الجديد

8 حالات يحظر فيها التصالح في قانون مخالفات البناء الجديد.. تعرف عليها

بمكبرات الصوت ولافتات.. حملة توعوية للمواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح فـي مخالفات البناء بالقصير (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

03:23 م

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

10:30 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status