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مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعلن بدء اجتماع المكتب التنفيذي

السبت 04/يناير/2020 - 05:04 م
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رئيس لس وزراء الشباب والرياضة العرب
رئيس لس وزراء الشباب والرياضة العرب
الفجر السعودي
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أعلن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم السبت، أن المكتب التنفيذي للمجلس بدأ اجتماعه بدورته الـ "64" في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت رئاسة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني.

ويعمل الاجتماع، الذي عقد بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، والخبراء أعضاء اللجان الفنية للمجلس، على مناقشة تحديث السياسة العربية للشباب، وإطلاق حملة تمكينهم في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب القادم، ومذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومبادرة السودان لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية.

ويبحث الاجتماع أيضًا الموضوعات، التي تهم الرياضيين من الشباب العربي وخاصة فيما يتعلق بمقترح تأسيس المعهد العربي لعلوم الرياضة والتنمية البشرية، ومشروع لائحة دورة الألعاب غير الأولمبية، ودورة الألعاب العربية الكبرى الـ "14" بلبنان والخامسة عشر بالعراق.

مجلس الشباب العربي
هو منظمة مجتمع مدني يعمل بالتعاون مع إدارة الشباب بجامعة الدول العربية يهدف لدعم ومساندة الشباب العربي في المجالات التنموية، ويقدم التوعية والتثقيف للشباب العربي وتحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة بكافة الدول العربية؛ لتحقيق أهداف القومية العربية التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعمل الجامعة العربية على تحقيقها.

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الكلمات المفتاحية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المكتب التنفيذي

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