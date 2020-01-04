سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 يناير 2020

واصل سعر الدولار اليوم السبت 4-1-2020، استقراره أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر وبذلك يواصل حالة الاستقرار التي شهدها منذ بداية تعاملات 2020، وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.97جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، وجاءت اسعاره في البنوك على النحو التالي:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.97جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك مصر



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.00جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.97 جنيه للشراء.



16.07 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك عودة



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك قناة السويس



15.98 جنيه للشراء.



16.08جنيه للبيع.







سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.



