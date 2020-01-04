نهال عنبر: أسود سنة في حياتي لما سافرت أمريكا (فيديو)

قالت الفنانة نهال عنبر، إن ليس لديها وقت للنظر في المرآة حتى تفكر في حجم التغيير الذي طرأ على حياتها، معقبة: "ببص في المرايا وقت وضعي للمكياج، ومش بحب أتفرج على نفسي".





وأشارت "عنبر"، خلال حوارها ببرنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أنها لا تفضل وضع المكياج كثيرا، لافتة إلى أنها تزوجت صغيرة في السن حيث كانت تبلغ 18 عاما، وسافرت عام إلى أمريكا، واصفة فترة تواجدها في أمريكا بـ "أسود سنة في حياتها".



