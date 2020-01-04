"رسم وقراءة وتكنولوجيا".. تعرف على التفاصيل الكاملة لفاعليات ثقافة شرم الشيخ (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية النوعية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أقام قصر ثقافة شرم الشيخ ورشة قراءة حرة ورسم بمشاركة مجموعة من الموهوبين بالقصر، حيث بدأت الفعاليات بعقد ورشة رسم حر لإكتشاف وتنمية المواهب الصغيرة من رواد القصر تدريب الفنانة التشكيلية أميمة ابو النصر والتى انطلقت من تدريب المواهب الفنية على طرق رسم الخطوط الفنية بألوان وأحجام متنوعة.





تلاها التدريب على كيفية التلوين بما يتناسب مع الفكرة، ثم رسم الموهوبين لوحات فنية حرة باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.





بينما عقد نادى التكنولوجيا بالقصر محاضرة فى تكنولوجيا المعلومات بعنوان "وحدات التغذية بالحاسب الآلي" تدريب مدرب نادي التكنولوجيا بالقصر تناول خلالها المكونات المادية للحاسب الآلي موضحًا بالشرح العملى أجزاء حاوية الحاسب الآلي واللوحة الأم ووحدات التغذية الكهربائية ووحدات تخزين البيانات الأساسية والثانوية بهدف تنمية المهارات التكنولوجيا للنشء.

