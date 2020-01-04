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قناة عبرية: إسرائيل كانت على علم مسبق بعملية اغتيال سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 02:00 م
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نتنياهو ترامب
نتنياهو ترامب
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أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بنيتها اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، حسبما قالت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي.

 

وبحسب القناة، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات خلال الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتم إعلام نتنياهو بخطط أمريكا تصفية سليماني قبل عملية الاغتيال.

 

وقالت مصادر أمنية، إن رد إيران الفوري على إسرائيل غير متوقع، ومن المرجح أن يسعوا لضرب أهداف أمريكية، وذلك غداة اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

 

وذكرت القناة العبرية، أنه من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" غدا الأحد لمناقشة تداعيات اغتيال الجيش الأمريكي لسليماني.

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بعد تقديرات النظام الأمني أنه لا يوجد أي عائق عسكري أمام فتح موقع التزلج على الثلج في جبل الشيخ (على الحدود مع سوريا) أمام المتنزهين، بعد إغلاقه فور اغتيال سليماني بسبب الأوضاع الأمنية.

 

وشاهد صحفي من وكالة "فرانس برس"، تحركات دبابات وجنود الإسرائيليين لقطع الطريق والانتشار على سفح جبل الشيخ، حيث نصبت صواريخ القبة الحديدية المضادة للصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

 

وعقد وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بنيت الجمعة اجتماعا لتقييم الوضع في وزارة الأمن في تل أبيب مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد وغيرهم من كبار مسؤولي الاجهزة الامنية، وفقا لبيان صدر عن مكتبه، نقلًا عن روسيا اليوم.

 

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