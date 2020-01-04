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رئيس الإنجيلية: لدينا 750 كنيسة في مصر غير مقننة (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 01:50 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن قانون بناء الكنائس يعد نقلة مهمة في التاريخ الحديث لمصر، وفي وضع الكنائس في مصر، فهو يعبر عن المواطنة، ويربطها بأرض الواقع.

وأشار "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الطائفة الإنجيلية لديها في مصر 1500 كنيسة، وعدد من كان لديهم تصريح رسمي بالبناء يصل إلى 500 كنيسة، أي أن نحو ثلثي الكنائس الإنجيلية في مصر لم تكن مقننة الأوضاع.

وأضاف أنه تم تقنين وضع نحو 250 كنيسة إنجيلية خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة المسئولة عن تقنين وضع الكنائس تعمل دائما على تسهيل الإجراءات حتى تتمكن الكنائس من توفيق أوضاعها.

وأكد أن المواطنة ليست كلمات أو شعارات، وإنما هى تطبق على أرض الواقع، فالمواطنة لا تمنح، وإنما تتحقق من خلال العمل المشترك.
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الكلمات المفتاحية

تقنين الكنائس الطائفة الإنجيلية السيسي أخبار مصر

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