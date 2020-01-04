أسعار الأسماك اليوم السبت 4-1-2020 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم





استقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت 4-1-2020 في سوق العبور، ويشهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة القلية الماضية وذلك نتيجة لارتفاع انتاج مصر من الاسماك خلال الفترةة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الأسماك اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم





سعر السفرديا المجمدة 26 جنيه.

سعر السبيط وصل إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام.

سعر السمك البوري وصل إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام.

سعر السمك المكرونة وصل إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام.

سعر كيلوجرام الجمبري وصل في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلو جرام بحسب الحجم.

سعر كيلو الرنجة المجمدة وصل في الأسواق إلي 28 جنيه.

سعر كيلو السردين المجمد وصل في الأسواق إلي 30 جنيه.

سعر كيلو البربون وصل في الأسواق بين 29 - 50 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الدنيس 90 جنيها.

سعر كيلو القشر بياض وصل عند 55-60 جنيها.

سعر كيلو الثعابين وصل بين 50-180 جنيها.

سعركيلو سمك موسى وصل بين 50-66 جنيها للكيلو.







تراوح كيلو السمك البلطى في مصر ليتراوح ما بين 25 و28 جنيهًاتراوح سعر كيلو السمك البوري 44 و50 جنيهاتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيهاسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيهاسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيهاتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيهاتراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.سعر كيلو الجمبرى الصغير من 100 الى 140 جنيه.سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.سعر الرنجة المجمدة 28 جنيه.سعر السردين المجمد 30 جنيه.سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلوسعر الدنيس 90 جنيها.سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيهاسعر الثعابين بين 50-180 جنيهاسعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.سعر كيلو القراميط 30 جنيه.سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.سعر كيلو البوري الممتاز من 45 الي 60 جنيه.سعر التونة المجمدة 25 جنيه.