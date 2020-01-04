سيلينا جوميز تستمتع بأشعة الشمس في هاواي



بدأت المغنية سيلينا جوميز عام 2020 بعطلة "مريحة" إلى جانب أصدقائها المقربين.



في ليلة رأس السنة، ارتدت سيلينا بيكيني أخضر بينما كانت تستمتع بالوقت على متن يخت مع صديقاتها.



يقول أحد شهود العيان E New: "تقضي سيلينا أسبوعًا في جزيرة أواهو في هاواي حتى تدق في عام 2020، إنها تقيم في منزل مع مجموعة من صديقاتها المقربين، ويستمتعن جميعًا بعطلة مريحة مع وقت الشاطئ والتسكع معًا".



تابع المصدر: "في عشية رأس السنة الجديدة، أمضوا اليوم على يخت يبحر حوله. كانت سيلينا تتشمس على سطح السفينة، بعض صديقاتها تناولن كوكتيلات من الشمبانيا، لكنها علقت في الماء".



في وقت لاحق من اليوم، شوهدت المجموعة جالسة تدردش وتتناول الوجبات الخفيفة.



أضاف المصدر: "لقد بدت سيلينا مسترخية وسعيدة تمامًا. لم يكن لديها أي مكياج وكانت مرتاحة جدًا مع الجميع، لقد كان يومًا ناضجًا وفرصة للتواجد في الماء والاستمتاع بالطقس المثالي".



كما تابع المصدر: "في المساء، أخذوا يمشون على الشاطئ ويستمتعوا بغروب الشمس في كايلوا. جميع الفتيات لفوا أذرعهم حول بعضهم البعض والتقطوا صورًا، لقد استمتعوا كثيرًا ثم عادوا إلى المنزل لمشاهدة الأفلام، ولم يكن هناك حفل كبير، إنهم فقط يحبون وقت فتياتهم وكلهم معًا على الشاطئ وفي مكان جميل".



زملاء سيلينا كورتني لوبيز وسام لوبيز، اللذان كانا من بين الحاضرين في الإجازة، توجهوا إلى إنستجرام لمشاركة الصور من الرحلة. في صورة واحدة، يمكن رؤية الزوجين يتشاركان في احتضان المكان المثالي.



راكيل ستيفنز هي أيضًا في إجازة مع سيلينا، وانتقلت إلى إنستجرام لمشاركة الصور من وراء الكواليس أيضًا. في صورة واحدة، يمكن رؤية راكيل على اليخت مع كورتني.



وعلقت قائلة: "أصدقاء لمدة عقد من الزمان".



تأتي هذه الرحلة إلى هاواي قبل أيام فقط من إطلاق ألبوم سيلينا الجديد Rare""، أمضت سيلينا البالغة من العمر 27 عامًا العطلات في توقيع نسخ من ألبومها الجديد 4000 منها، لذلك يبدو أنها تأخذ استراحة بأمس الحاجة إليها قبل العودة إلى العمل.