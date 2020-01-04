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ضبط عاطل لسرقته عاملا بالإكراه في المقطم

السبت 04/يناير/2020 - 12:25 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على عاطل لسرقته أحد الأشخاص بالإكراه وإصابته بالمقطم.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد الأشخاص، عامل، ومقيم بدائرة القسم، مصابًا بجرح قطعي أعلى العين اليسرى، بأنه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بدائرة القسم، فوجئ بشخص قام باستيقافه والاستيلاء منه على الدراجة النارية - مبلغ مالي - هاتف محمول كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل- مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية وهاتف المحمول المستولى عليهما- سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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