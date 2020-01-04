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رقم خيالي لساديو ماني مع ليفربول

السبت 04/يناير/2020 - 12:15 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
عبد القادر عرابي
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يقدم النجم السنغالي الدولي ساديو ماني مستويات رائعة منذ التحاقه بصفوف ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2016.

وأوردت تقارير صحفية تحقيق ساديو ماني رقماً خيالياً مع الريدز، خلال الثلاث سنوات ونصف التي قضاها بقميص ليفربول.

وخاض ماني 58 مباراة على ملعب أنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتعرض خلالها الريدز لأي هزيمة على الإطلاق.

وكانت آخر هزيمة للريدز في بطولة الدوري، لشهر أبريل عام 2017، حينما سقط أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، وغاب ماني عن هذه المباراة بسبب الإصابة.

وتبرز تلك الإحصائية مدى أهمية ساديو ماني رفقة ليفربول، حيث قاده الصيف الماضي للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، وتواجد ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

ويبرز ماني ضمن أبرز المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019 في الحفل الذي سيقام في غضون أيام في مصر، حيث سينافس زميله النجم المصري محمد صلاح والنجم الجزائري رياض محرز.

كما حل ماني رابعاً، في جائزة بالون دور عن مجلة فرانس فوتبول عام 2019، خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن ماني قد إنضم من ليفربول في صيف عام 2016 قادماً من ساوثهامبتون مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.
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