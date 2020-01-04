تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه سيمتنع عن أي رد متهور أو متسرع على مقتل القائد البارز اللواء قاسم سليماني.

وقال الجيش الإيراني، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية، إن واشنطن ستكون مسؤولة عن إندلاع أي حرب في المنطقة وستندم.

وقد شنت أمريكا، غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أدت لمقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وقد أعلنت مصادر أمنية، أن واشنطن كانت وراء ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي، أن أمريكا شنت ضربات جوية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وذكر بيان للميليشيات أن الضربة الجوية أصابت قافلة مسعفين وليس مجموعة من القادة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأميركية.

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.