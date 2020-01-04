سر فشل مفاوضات ليفربول مع أنشيلوتي

فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل وذلك قبل مواجهة الفريقين غداً في الدور الثالث في كأس الإتحاد الإنجليزي بملعب أنفيلد.

واعترف أنشيلوتي بوجود مفاوضات معه لتولي تدريب ليفربول في عام 2015، وذلك بعد رحيله عن ريال مدريد.

وأدلى أنشيلوتي بتصريحات في المؤتمر الصحفي، تناقلتها شبكة فوتبول إيطاليا قائلاً: "حدث تواصل معي من قبل ملاك ليفربول عام 2015، وذلك بعد فترة ريال مدريد.. كانوا يبحثون عن مدرب جديد، أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصائب بالتعاقد مع يورجن كلوب".

وأقيل أنشيلوتي من ريال مدريد صيف 2015، قبل أن يتولى تدريب بايرن ميونخ في صيف 2016.

وتمت إقالة أنشيلوتي في سبتمبر عام 2017، ليتولى تدريب نابولي صيف عام 2018، الذي أقيل من تدريبه في ديسمبر الماضي، قبل أن يتولى تدريب إيفرتون بعد 12 يوماً من الإقالة.

ويلتقي ليفربول مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد لحساب الدور الثالث (دور الـ 64 ) من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك بملعب أنفيلد رود.