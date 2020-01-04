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صور جديدة لأشلاء قاسم سليماني الممزقة

السبت 04/يناير/2020 - 10:44 ص
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اغتيال قاسم سليماني
اغتيال قاسم سليماني
وكالات
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نشرت مجموعة صور على مواقع إعلامية عدة، أظهرات أن القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ كانت بحوزته أوراقًا نقدية من العملتين الإيرانية والسورية وكتابًا باللغة الفارسية.

 

كما أظهرت صور أخرى أشلاء، وبنادق متفحمة من طراز "كلاشينكوف".

 

وأعلنت أمريكا، مسؤوليتها عن اغتيال الإيراني مهندس عمل ميليشيات إيران الإرهابية في المنطقة قاسم سليماني؛ الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصفٍ صاروخي استهدف موكبه.

 

وقد استهدفت أمريكا قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيّرة، وأنها أسفرت عن مقتله مع عددٍ من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي"، في أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديدًا من البوابة الجنوبية.

 

وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأميركية.

 

وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

صور جديدة لأشلاء قاسم سليماني الممزقة
صور جديدة لأشلاء قاسم سليماني الممزقة
صور جديدة لأشلاء قاسم سليماني الممزقة
صور جديدة لأشلاء قاسم سليماني الممزقة
صور جديدة لأشلاء قاسم سليماني الممزقة
صور جديدة لأشلاء قاسم سليماني الممزقة
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