بعد اغتيال "سليماني".. من هو القائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني؟

أصدر المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، أمس الجمعة، قرارًا بتعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وذلك بعد مقتل اللواء قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وشنت أمريكا، غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أدت لمقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في برقية إنه إثر مقتل سليماني، أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثمانية بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف حامنئي، إنه "كان إلى جانب سليماني في المنطقة".

وتابع: "إن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني"، داعية "جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاآني".

ويعتبر قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري بعد سليماني، وعرف بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة، خاصة سوريا.

وقد أكد قاآني، في تصريحات سابقة له، استمرار تدخل بلاده في الأحداث التي تشهدها سوريا منذ نحو 8 سنوات، واعتبر أن "الحرب في سوريا مصيرية"، مؤكدا أنها "ستستمر لأنها حرب هوية ووجود"، وذلك بالرغم من الأوضاع الداخلية الرديئة التي يعيشها المواطنون في إيران بسبب الفساد والاضطهاد وسوء الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، دعا خامنئي إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل سليماني، متوعدا بـ"انتقام عنيف"، وقال: "ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف".