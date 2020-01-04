سعر الدولار اليوم السبت 4-1-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في مصر



حافظ سعر الدولار اليوم السبت 4-1-2020 في مصر مقابل الجنيه خلال بداية تعاملات الأسبوع الجارى، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك العاملة في مصر حالة خلال تعاملات الايام القلية الماضية منذ بداية تعاملات 2020 وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي:



متوسط سعر الدولار في البنك المركزى



سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزى المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في البنك المركزي.



أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.01 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.97 جنيه للشراء.

16.07 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





وعلي صعيد تعاملات باقي البنوك، فقد سجل الدولار نحو 16.06 جنيه للبيع و16.16 جنيه للشراء في بنك البركة، وفي مصرف ابو ظبي بلغ 16.06 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع، وبلغ في البنك المصري الخليجي نحو 16 جنيه للشراء و16 جنيه للبيع، وسجل في بنوك كلا من الأهلى اليوناني والأهلى المصري، وكريدي اجريكول وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.











