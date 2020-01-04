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كاميرات المراقبة ترصد لحظة استهداف قاسم سليماني في بغداد

السبت 04/يناير/2020 - 09:18 ص
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قاسم سليماني
قاسم سليماني
وكالات
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رصد كاميرات المراقبة بمطار بغداد لحظة استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مهندس ميليشيات طهران في المنطقة، بغارة أمريكية أدت إلى مقتله.

 

ونشرت قناة "العهد" العراقية، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع الفيديو مدته 12 ثانية فقط، يظهر لحظة مقتل "سليماني".

 

وأعلنت وسائل إعلام عراقية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، في ضربات جوية أمريكية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي.

 

وأسفرت الضربات الأمريكية، عن مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

 

وقد أعلنت مصادر أمنية، أن واشنطن كانت وراء ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.


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