الحشد الشعبي يعلن تفاصيل مثيرة بشأن استهداف القافلة الطبية في بغداد

أعلن الحشد الشعبي بالعراق يقول إن استهداف القافلة الطبية التابعة له في التاجي شمال بغداد صباح اليوم لم يتم بغارة أميركية.

وفي بيان للحشد الشعبي، أكد فيه أن الضربة الجوية أصابت قافلة مسعفين وليس مجموعة من القادة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وشنت أمريكا ضربات جوية على فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

واستهدفت غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أسفرت عن مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وقد أعلنت مصادر أمنية، أن واشنطن كانت وراء ضربة عسكرية جديدة في منطقة التاجي شمالي بغداد، ضد قافلة للحشد الشعبي.