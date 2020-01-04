أمطار غزيرة بدمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع بمدينة رأس البر بدمياط، حيث ارتفعت الأمواج إلى أكثر من ٣ أمتار.

كما تسبب هطول الأمطار، في تعطل حركة السير في عدد من الميادين، بالإضافة إلى قرى ومراكز المحافظة.

ورفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.

وأكدت المحافظ، أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية

كافة،

بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول، والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أي تكدس للسيارات.