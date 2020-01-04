نظر معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها

تنظر اليوم محكمة جنح الدقي المعارضة المقدمة من الفنانة سمية الخشاب، على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات، لاتهامها فى قضية شيك بدون رصيد لصالح مطلقها المطرب أحمد سعد.





ومن المنتظر أن تطلع المحكمة على إيصالات سداد رسوم التصالح بين سمية وسعد.





كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، فى الدعوى التى أقامها مطلقها الفنان أحمد سعد.





وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.







