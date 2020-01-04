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نائبة المنصورة عن المتحرشين: "أساؤوا للبلد ومش هنسيبهم"

السبت 04/يناير/2020 - 05:50 ص
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فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
الفجر
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قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، إن موقف الشباب الذي أنقذ "فتاة المنصورة"، دليل على أخلاق أهالي المنصورة، أما المتحرشين فهؤلاء لا يحسبون على شباب المنصورة، مشددة: "دول أساؤوا للبلد ومش هنسيبهم.. وشباب المنصورة مؤدب جدًا".

وشددت "عبدالحليم"، في تصريحات مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على أنه ليس جميع الموجودين كانوا يتحرشون بالفتاة، والبعض كان يشاهد ما يحدث فقط، مؤكدة: "وضع غريب جدًا، وولادنا ميعملوش كدة".

ولفتت عضو مجلس النوب، إلى أنها لا تستطيع الحكم على القصة، نافية في نفس الوقت أن تكون قد صرحت بأن جنسية الفتاة غير مصرية، مشددة على أنها سألت عليها إذا كانت دخلت أي مستشفى للعلاج أم لا.
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فتاة المنصورة عمرو أديب المتحرشين أخبار

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