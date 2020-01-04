Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. التفاصيل الكاملة لواقعة التحرش الجماعي بـ"فتاة المنصورة"

السبت 04/يناير/2020 - 03:48 ص
Advertisements
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
الفجر
Advertisements
عرض برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، تفاصيل قضية التحرش الجماعي، بفتاة في مدينة المصنورة، أثناء الاحتفال بـ"ليلة رأس السنة"، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية فتاة المنصورة".

وقال "سلامة أحمد سلامة"، أحد الشباب الذين أنقذوا الفتاة، إنه حاول مع عدد من أصدقائه إنقاذها من مئات الأشخاص الذين تجمهروا للتحرش بها، موضحا أنهم نظموا "كردون" حولها لكي يخرجونها من بينهم حتى وصلوا إلى سيارة ملاكي كانت موجودة مصادفة في الطريق.

من جانبه، أوضح "هاني مجدي"، الشاب صاحب السيارة التي أنقذت الفتاة، أنه كان متواجدًا مصادفة في المكان، ويجري محادثة هاتفية، وفجأة وجد الشباب يأتون بالفتاة، فقرر أن ينقذها من مئات الشباب المحيطين بها ويريدون التحرش بها، مشددًا على أنه لم يهتم بتكسير سيارته، ولكن بإنقاذ الفتاة.

وأوضح التقرير التلفزيوني، أن الواقعة كانت تخص فتاتان وليس فتاة واحدة، وحاولتا الاستغاثة بصاحب محل "موبايلات"، ولكنه خشي على البضاعة الموجودة في المحل، وذهبا إلى مدخل العمارة المجاورة، إلى أن جاءت سيارة تابعة للفتاة الأخرى التي لم تظهر في الفيديو واستطاعت الهرب بها، أما الفتاة التي ظهرت في الفيديو فقد ساعدها 9 شباب على الهروب من هذا الموقف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فتاة المنصورة راس السنه التحرش الجماعي

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

منذ حوالي 6 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 10 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

شاهد عيان يروي تفاصيل واقعة التحرش بفتاة المنصورة

القصة الكاملة لواقعة التحرش بـ"فتاة المنصورة".. الفتاة: صاحب محل طردني.. والمتهمون: ساعة شيطان

منقذ فتاة المنصورة من التحرش: خلعنا أحزمة البناطيل وحاوطناهم (فيديو)

"الغيطي" عن التحرش بفتاة المنصورة: "الناس كبرت الموضوع" (فيديو)

أحد منقذي "فتاة المنصورة" من التحرش يروي لـ"الفجر" التفاصيل الكاملة للواقعة (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

12:50 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status