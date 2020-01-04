شاهد.. التفاصيل الكاملة لواقعة التحرش الجماعي بـ"فتاة المنصورة"

عرض برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، تفاصيل قضية التحرش الجماعي، بفتاة في مدينة المصنورة، أثناء الاحتفال بـ"ليلة رأس السنة"، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية فتاة المنصورة".



وقال "سلامة أحمد سلامة"، أحد الشباب الذين أنقذوا الفتاة، إنه حاول مع عدد من أصدقائه إنقاذها من مئات الأشخاص الذين تجمهروا للتحرش بها، موضحا أنهم نظموا "كردون" حولها لكي يخرجونها من بينهم حتى وصلوا إلى سيارة ملاكي كانت موجودة مصادفة في الطريق.



من جانبه، أوضح "هاني مجدي"، الشاب صاحب السيارة التي أنقذت الفتاة، أنه كان متواجدًا مصادفة في المكان، ويجري محادثة هاتفية، وفجأة وجد الشباب يأتون بالفتاة، فقرر أن ينقذها من مئات الشباب المحيطين بها ويريدون التحرش بها، مشددًا على أنه لم يهتم بتكسير سيارته، ولكن بإنقاذ الفتاة.



وأوضح التقرير التلفزيوني، أن الواقعة كانت تخص فتاتان وليس فتاة واحدة، وحاولتا الاستغاثة بصاحب محل "موبايلات"، ولكنه خشي على البضاعة الموجودة في المحل، وذهبا إلى مدخل العمارة المجاورة، إلى أن جاءت سيارة تابعة للفتاة الأخرى التي لم تظهر في الفيديو واستطاعت الهرب بها، أما الفتاة التي ظهرت في الفيديو فقد ساعدها 9 شباب على الهروب من هذا الموقف.