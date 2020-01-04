بعد حرقها من الإخوان .. كنيسة الأنبا موسى تستعد للاحتفال بالعيد

تستعد كنيسة الأنبا موسى الأسود للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، للاحتفال بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد.



وبدأت كنيسة الأنبا موسى، بتعليق الزينة، بعد افتتاحها عقب تجديدها على نقفة القوات المسلحة.



وتعد الكنيسة هي الأخيرة التي تم افتتاحها عقب حرقها على يد الإخوان المسلمين عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة في عام ٢٠١٣.



ومن المقرر أن يفتتح الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإييارشية المنيا وأبو قرقاص، الكنيسة يوم الأحد المقبل.



و يترأس نيافته قداس عيد الميلاد المجيد في مساء الثلاثاء المقبل بالكنيسة ذاتها.



ويشهد قداس عيد الميلاد حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة المنيا.



ويشهد محيط الكنيسة ليلة الإحتفال بقداس عيد الميلاد تشديدات مكثفة، ووضع حواجز حديدية في مداخل ومخارج الشوارع المحيطة بالكنيسة، ووضع بوابات الكترونية، وتفتيش الوافديدن عبر إبراز تحقيق الشخصية( الرقم القومي)، وذلك لتأمين المصليين.

