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بصور مع "المزود".. إعلامية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد

السبت 04/يناير/2020 - 01:44 ص
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رشا الخطيب
رشا الخطيب
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حرصت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، على تهنئة أصدقاءها الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وزارت الخطيب، بكنيسة سان جورج، بمنطقة الزمالك، والتقطت عدد من الصور مع "مزود الميلاد" المتواجد في الكنيسة.

هذا، وتشارك "الخطيب"، في مسلسل" رحيل زهرة" بشخصية سمية، والمقرر عرضه في شهر فبراير المقبل، كما تواصل التحضير لبرنامجها الجديد" لخبطة" المقرر عرضه على قناة "المحور".

وأضافت، أنها تحضر حاليًا لفيلم سينمائي جديد لن تعلن عن تفاصيله في الوقت الحالي.

مسلسل "رحيل زهرة" بطولة حنان مطاوع، ومحمد رياض ومحمود عبد المغني، منة فضالي، رشا الخطيب، ياسمين علي، مدحت تيخة، ومن تأليف شاذلي فرح، ومن إخراج حسني صالح.
بصور مع "المزود".. إعلامية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد
بصور مع "المزود".. إعلامية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد
بصور مع "المزود".. إعلامية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد
بصور مع "المزود".. إعلامية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد
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الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد تهنئة أقباط

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