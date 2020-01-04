"أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، الموافق 2020/1/4، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا نهارًا شديد البرودة ليلاً، يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.





وتابعت الهيئة في بيانها: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، تكون غزيرة ورعدية، وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة".









وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.





أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 15 والصغرى 08.





شبين الكوم العظمى 15 والصغرى 08.





طنطا العظمى 15 والصغرى 08.





دمنهور العظمى 16 والصغرى 09.





الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10.





بلطيم العظمى 15 والصغرى 10.





مطروح العظمى 14 والصغرى 10.





السلوم العظمى 15 والصغرى 08.





سيوة العظمى 14 والصغرى 03.





بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10.





دمياط العظمى 16 والصغرى 10.





الزقازيق العظمى 16 والصغرى 09.





الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 09.





السويس العظمى 16 والصغرى 10.





العريش العظمى 17 والصغرى 07.





رفح العظمى 16 والصغرى 07.





رأس سدر العظمى 18 والصغرى 11.





نخل العظمى 14 والصغرى 00.





نويبع العظمى 16 والصغرى 13.





طابا العظمى 14 والصغرى 06.





كاترين العظمى 08 والصغرى 1-.





الطور العظمى 16 والصغرى 10.





شرم الشيخ العظمى 19 والصغرى 12.





الغردقة العظمى 19والصغرى 11.





مرسى علم العظمى 17 والصغرى 12.





الفيوم العظمى 16 والصغرى 06 .





بني سويف العظمى 16 والصغرى 06.





المنيا العظمى 16 والصغرى 05.





أسيوط العظمى 15 والصغرى 05.





سوهاج العظمى 16 والصغرى 06.





قنا العظمى 17 والصغرى 06.





الاقصر العظمى 17 والصغرى 07.





أسوان العظمى 18 والصغرى 07.





أبو سمبل العظمى 17 والصغرى 08.





الوادي الجديد العظمى 17 والصغرى 04.





شلاتين العظمى 21 والصغرى 14.





أبو رماد العظمى 22 والصغرى 13.





حلايب العظمى 20 والصغرى 16.



