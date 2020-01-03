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مصارف لبنان تغلق فروعها في الشمال حتى إشعار آخر

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:44 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أغلقت المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، جميع فروعها في منطقة عكار شمال البلاد حتى إشعار آخر.



ويأتي القرار، بحسب البيان المنشور عبر الوكالة الوطنية للإعلام، "إزاء ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية وتتعارض مع كل التحركات والطروحات الإصلاحية المشروعة".



وذكر البيان أيضاً أن قرار الإغلاق يأتي "شجباً للهجوم المستنكر والمدان على فرع بنك لبنان والمهجر في بلدة حلبا الشمالية وما تخلله من تهديد لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه".



وعليه، دعت جمعية مصارف لبنان إلى "إقفال جميع فروع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى إشعار آخر".

وكانت المصارف اللبنانية عمدت في منتصف نوفمبر إلى إغلاق أبوابها على كامل الأراضي اللبنانية لمدة اسبوع كامل، وسبقها إغلاقات متفرقة خلال الأيام التي تلت انطلاق تظاهرات 17 أكتوبر (تشرين الأول)، لاسيما بحجة شكوى الموظفين "من تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم".

ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمس الجمعة داخل فرع مصرف "لبنان والمهجر - Blom" في وسط منطقة حلبا، مطالبين بالافراج عن مستحقات أحد المودعين الذي طالب بصرف 600 دولار من حسابه لدواع طبية.
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الكلمات المفتاحية

مصارف لبنان غلق الفروع إشعار آخر

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