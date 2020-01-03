مصارف لبنان تغلق فروعها في الشمال حتى إشعار آخر

وكانت المصارف اللبنانية عمدت في منتصف نوفمبر إلى إغلاق أبوابها على كامل الأراضي اللبنانية لمدة اسبوع كامل، وسبقها إغلاقات متفرقة خلال الأيام التي تلت انطلاق تظاهرات 17 أكتوبر (تشرين الأول)، لاسيما بحجة شكوى الموظفين "من تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم".





ونفذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمس الجمعة داخل فرع مصرف "لبنان والمهجر - Blom" في وسط منطقة حلبا، مطالبين بالافراج عن مستحقات أحد المودعين الذي طالب بصرف 600 دولار من حسابه لدواع طبية.