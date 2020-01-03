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"حفتر" يعلن المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:15 م
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خليفة حفتر
خليفة حفتر
الفجر
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أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا، وقبول التحدي للدفاع عن الأرض الليبية.

وأوضح "حفتر"، خلال كلمته، مساء اليوم الجمعة، أن المعركة اليوم أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.

وأكد على ضرورة أن يضع الليبيين خلافاتهم جانبا، موجها رسالة للشعب التركي بضرورة أن ينتفض في وجه المغامر.

وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة، لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.


وكان فايز السراج والرئيس التركي وقّعا في الـ27 من نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري. 


وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا النفير المواجهة المشير خليفة حفتر التدخل الخارجي

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