"حفتر" يعلن المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر،

المواجهة

والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا، وقبول

التحدي للدفاع عن الأرض الليبية.





وأوضح "حفتر"، خلال كلمته، مساء اليوم الجمعة، أن المعركة اليوم أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.





وأكد على ضرورة أن يضع الليبيين خلافاتهم جانبا، موجها رسالة للشعب التركي بضرورة أن ينتفض في وجه المغامر.





وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس. وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة، لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.



