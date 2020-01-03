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مدير المباحث الجنائية بالشرقية يكشف لـ "الفجر" حقيقة فيديو التحرش بفتاتين بالزقايق

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:27 م
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مديرية امن الشرقية
مديرية امن الشرقية
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كشف العميد عمرو عبدالرؤوف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد واقعة تحرش بعض الشباب بفتاتين بالزقازيق.

ونفى العميد عمرو عبدالرؤوف في تصريح خاص لـ "الفجر" حدوث أي واقعة تحرش في المحافظة، مؤكدًا أن المديرية لم يصلها أي بلاغات أو إخطارات بشأن الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا مقطع فيديو يظهر مخاولة الاعتداء الجسدي على فتاتين، وزعموا أنها وقعت بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، خلال احتفالات رأس السنة.

جاء ذلك بعد واقعة التحرش الجماعي بفتاة بمدينة المنصورة ليلة رأس السنة، والذي أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت قوات الأمن 7 من المتهمين، كما أدلت الفتاة بأقوالها أمام ضباط المباحث.

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