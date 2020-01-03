مصادر: ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة (تفاصيل)

أكدت مصادر بوزراة المالية ، أن الوزارة تستعد حاليًا لإختيار مرشح جديد خلفًا لرئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين الذي أعلن أنه تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الأدارية في قضية رشوة بمنزلة.

وقالت مصادر لـ"الفجر"، إن وزارة المالية فوجئت بإعلان هيئة الرقابة المالية بالقبض على عبد العظيم حسين، ولم يكن لديها علم مسبق، ولا تنسيق معها لاجراءات ضبطة.

وأشارت المصادر، إلى أن توقيت ضبط عبد العظيم حسين محرج للوزارة، خاصة وأن مصلحة الضرائب كانت ستبدأ في التحضير لموسم الإقرارت الضربية، الذي أصبح تقديمها إلكترونيا لأول مرة.