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مصادر: ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة (تفاصيل)

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت مصادر بوزراة المالية ، أن الوزارة تستعد حاليًا لإختيار مرشح جديد خلفًا لرئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين الذي أعلن أنه تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الأدارية في قضية رشوة بمنزلة.

 

وقالت مصادر لـ"الفجر"، إن وزارة المالية فوجئت بإعلان هيئة الرقابة المالية بالقبض على عبد العظيم حسين، ولم يكن لديها علم مسبق، ولا تنسيق معها لاجراءات ضبطة.

 

وأشارت المصادر، إلى أن توقيت ضبط عبد العظيم حسين محرج للوزارة، خاصة وأن مصلحة الضرائب كانت ستبدأ في التحضير لموسم الإقرارت الضربية، الذي أصبح تقديمها إلكترونيا لأول مرة.

 

ومن جانبه كشفت هيئة الرقابة المالية، أن ضبط رئيس مصلحة الضرائب جاء متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة، مشيرة إلى أنه تم استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا لضبطة.

 

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عبد العظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب ضبط عبد العظيم حسن برشوة الضربية الاقرار

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