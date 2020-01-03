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ديانا هشام لـ'الفجر الفني' أتمنى تجسيد شخصية كوميدية.. وهذه شخصيتي في "قوت القلوب"

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:59 م
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ديانا هشام
ديانا هشام
حوار ولاء عبد الناصر
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* مسلسل"بلا دليل" من أهم الخطوات فى مشواري الفني.

*أجسد شخصية بنت مرفهة فى مسلسل "قوت القلوب".

*المخرج هاني خليفة مكتشف موهبتي فى التمثيل.

* الفنان يحيي الفخراني هو أبويا بمعني الكلمة وكان ليا الشرف إني أمثل أمامه.

*أتمني تجسيد شخصية كوميدية.

ممثلة موهوبة استطاعت أن تثبت موهبتها فى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الدرامية، ودخلت قلوب الجمهور بكل سهولة، وكان أول ظهور لها فى عام ٢٠١٧، حين شاركت فى مسلسل "الحساب يجمع" مع الفنانة يسرا.


فتحت الممثلة الشابة ديانا هشام قلبها لـ"الفجر الفني" وتحدثت عن تجربتها فى مسلسل "بلا دليل"، شخصيتها فى مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، مكتشف موهبتها فى البداية، علاقتها بالفنان يحيي الفخراني.

وإلى نص الحوار:

فى البداية .. نهنئك على نجاح مسلسل "بلا دليل" ..كيف كانت التجربة فى هذا العمل؟


مسلسل "بلا دليل" من أهم خطوات فى مشواري الفني، وأنا سعدت جدا بالعمل فى هذا المسلسل، وعملت الدور من قلبي، وحقيقي استمتعت جدا بالعمل مع المخرجة منال الصيفي وأنا اعتبرها بمثابة أمي وساعدتني كثيراً لإخراج شخصية "يارا" بهذا الشكل الجيد.


وكيف أثرت شخصية "يارا" على ديانا هشام؟

الشخصية كانت جديدة ومختلفة بالإضافة إلى أنها بها صراعات كثيرة، وخرجت فيها كل ما عندي، واكتشفت في حاجات جديدة لم أتخيلها، وأثرت علي نفسياً بعد ذهابي إلى المقابر، لأني أنا في الحقيقة عندي خوف من الموت ولم أذهب فى حياتي إلى المقابر، وكنت متخيلة إني لن استطيع التحدث فى المقابر، ولكن الحمد لله بمساعدة منال الصيفي أخرجت مشهد جيد، بالإضافة أن هذه التجربة جعلتني أنظر إلى الحياة من زاوية مختلفة.

وكيف كانت كواليس العمل مع الفنانة درة؟

درة من الممثلين الذين أحبهم كثيراً، وكان شرف ليا التعاون معها، وهي شخصية جميلة ومجتهدة وأنا استمتعت بالعمل معها جدا.

وماذا عن مسلسلك الجديد "قوت القلوب"؟

نحن في مرحلة التصوير حاليا، ومن المقرر طرحه خلال هذا الشهر، وأنا فخورة جدا بالعمل مع مخرج كبير مثل مجدي أبو عميرة، وفنانة مثل ماجدة زكي، وكواليس العمل رائعة جدا وأشعر معاهم وكأننا عائلة واحدة سواء فى التصوير أو خارجه، وأنا حابة أشكر المخرج مجدي أبو عميرة لأنه أتاح لى هذه الفرصة.

وما الشخصية التى تجسيدها فى مسلسل "قوت القلوب"؟

أجسد شخصية فتاة مرفهة طائشة تحب شاب وهو الفنان إسلام جمال، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار عائلي وأتمنى أن تنال شخصيتي إعجاب الجمهور.

ومن مكتشف موهبة ديانا هشام فى التمثيل؟

المخرج هاني خليفة هو من اكتشف موهبتي، وأعطاني فرصة عمري فى مسلسل "الحساب يجمع"، مع النجمة يسرا، وأنا اتعلمت منه كثيراً وبدايتي كانت معه وهو أتاح للمخرجين والمنتجين اكتشاف موهبتي.

وما النصيحة التى مازالت عالقة في ذهنك حتى الآن من الفنانين الكبار؟

اتذكر نصيحة الفنان القدير يحيي الفخراني لى، عندما كنت مذيعة، قالي لى "ديانا" أنتي ممثلة وولدت ممثلة وليس مذيعة، ولابد أن تنمي موهبتك، واحرصي دائماً على اختيار وانتقاء الأدوار لأنك تبني مستقبلك.

قدمتي دور أمام يحيي الفخراني فى مسلسل "بالحجم العائلي" .. كيف كانت تجربتك معه؟

من أجمل التجارب فى حياتي من غير مبالغة، فأنا ليا الشرف أنا أقف أمام أسطورة مثل يحيي الفخراني، وكنت أتمني لو أقدم دور ولو بظهري في عمل مع يحيي الفخراني، والحمد لله ربنا كرمني وقدمت دور ابنته فى مسلسل "بالحجم العائلي"، وهو حقيقي أب لى ومازالت على تواصل معه فهو شخص محترم وجميل وأنا أحبه كثيراً، وكنت دائماً اقول له "بحبك يابابا".

وما أقرب الأعمال الفنية التى قدمتيها إلى قلبك؟

أنا أحب جميع أدواري فكل عمل يضيف لي خبرة كبيرة ويعلمني شيء جديد مثل "بالحجم العائلي، بلا دليل، كأنه امبارح، الحساب يجمع، أبو العروسة، قمر هادئ"، كل عمل أضاف لى وكل مرة أحاول أنا أحسن من نفسي.

وما الشخصية التى تتمنى أن تجسيدها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تجسيد شخصية كوميدية، فأنا شخصية ودودة وأحب الضحك والكوميديا، وحتى أخرج من شخصية الكآبة والحزن التى تحاصرني فى جميع أدواري، وأيضاً أتمنى العمل فى السينما خلال الفترة المقبلة.

فى نهاية حديثنا ..ماذا تمثل لك ٢٠١٩..ووجهى كلمة لكل جمهورك بمناسبة ٢٠٢٠؟

عام ٢٠١٩ يمثل لى بداية مشواري فى النجاح، وأتمنى فى عام ٢٠٢٠ أنا أنجح أكثر وأقدم أدوار جيدة تنال إعجاب الجمهور، وكلمتي للجمهور تقولها وهي تضحك"أنا مش نكدية والله وفرفوشة جدا..وبحبكم وياريت تدعولي كتير وتدعموني دايما".
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