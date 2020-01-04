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خاص.. فيديوهات جديدة تظهر المتحرشين في واقعة "فتاة المنصورة"

السبت 04/يناير/2020 - 12:43 ص
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تحرش جماعي لفتاة المنصورة
تحرش جماعي لفتاة المنصورة
الفجر
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حصل موقع "الفجر" الإلكتروني، على عدد من الفيديوهات تكشف التفاصيل الكاملة وتظهر المتحرشين في واقعة "فتاتين المنصورة".

كان أحد الشباب من منقذي فتاة التحرش الجماعي في المنصورة، يدعى سلامة أحمد سلامة هيكل، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، قد قال إن مشهد التحرش الجماعي ظهر فجأة واحتشد الشباب في مشهد مسيء للفتك بالفتاتين والتعدي عليهما بالتحرش اللفظي ومحاولات لملامسة جسدهما واصفا إياهم بـ"الزومبي الذي يبحث عن فريسته لأكثر من ساعتين".

وأكد هيكل لـ"الفجر"، أن الشباب المحتشدين تجمهروا في محاولات للوصول لجسد الفتاة، و8 من الشباب من مراكز مختلفة بمحافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، تجمعوا بشكل دائري حول الفتاتين واتحدوا على إنقاذهن من الفتك بهما.
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