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الكويت تدعو لعدم التصعيد في المنطقة وضبط النفس

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:49 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دعت الكويت المجتمع الدولي إلى المسارعة بالاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والنأي بها عن مظاهر التصعيد.

وقال مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية، إن "بلاده تابعت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق واستمرار مظاهر التصعيد في المنطقة، التي سبق أن حذرت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها".

ودعا المصدر إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطورات وصولاً إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيداً من التصعيد والمخاطر.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.  

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.  

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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الكلمات المفتاحية

مليشيا حزب الله العراقي مليشيا حزب الله عدم التصعيد المنطقة المجتمع الدولي الكويت

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