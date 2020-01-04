Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد ناري من خالد الجندي على من يصفه بـ "شيخ النظام" (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 04:04 ص
Advertisements
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
داليا الحسين
Advertisements
أبدى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تعجبه من رسائل تأتي له وتصفه بـ "شيخ النظام "، مضيفًا: "طيب اللي كاتب البوست ده شيخ إيه! غير الفوضى والسواد والخنافس والصراصير والغدر والخيانة والظلام وخفافيش الظلام والبراغيت.. لو أنا بتاع النظام يبقي أنتم بتوع اللا نظام".

وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "قيم الحياة"، والمذاع عبر الراديو 9090، الجمعة، إنه من العيب عدم قول كلمة الحق في هذا الوقت، متابعًا: "بيعيرونا إحنا تبع الدولة نقولهم اه إحنا تبعها.. أمل عايزني إيه!! رجل الكبريه!! ولا الفساد ولا الظلم!!.. هما عايزين شيوخ المخبأ والمخيمات التي تنظر الإغاثة.. ربنا يخدكم".

و تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "يجب أن نسجد لله شكر أن لدينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيش قوي وشعب مصر"، مؤكدًا أن المصريين بخير ولكن المشكلة نعاني من صمت أهل العقل والحكمة.

وطالب المصريين بمهاجمة من يتطاول على الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، معقبًا: "الناس اللي بتهاجم معندهاش دم.. لسه بيشككه بعد ما دول سقطت!! معدش فاضل غير مصر والمنطقة معظمها سقطت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خالد الجندي توك شو الشيخ خالد الجندي أخبار

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم: حقيقة هروب ساسي.. خطة مُحكمة لخطف نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد طنطا في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 12 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 10 ساعات

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يوم

خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 18 ساعة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا مهما بشأن القبض على رئيس مصلحب الضرائب

منذ حوالي 5 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: فايلر في ورطة.. حقيقة تغريم الأهلي مليون دولار.. موقف كهربا من المشاركة أمام إف سي مصر

منذ حوالي 7 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: "إحنا شيوخ الرحمن مش شيوخ السلطان" (فيديو)

خالد الجندي يرد على الجدل المثار حول تصريحه بشأن "شيوخ السلطان"

خالد الجندي: نحن شيوخ سلطان لا نسعى لمناصب أو مال

خالد الجندي يدعو لشيخ الأزهر بالشفاء (فيديو)

خالد الجندي: هناك مجموعة من الجهلاء يتطاولون على العلماء

خالد الجندي: جميع الكتب السماوية نزلت ليلًا لهذه الحكمة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

12:50 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status