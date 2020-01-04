رد ناري من خالد الجندي على من يصفه بـ "شيخ النظام" (فيديو)

أبدى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تعجبه من رسائل تأتي له وتصفه بـ "شيخ النظام "، مضيفًا: "طيب اللي كاتب البوست ده شيخ إيه! غير الفوضى والسواد والخنافس والصراصير والغدر والخيانة والظلام وخفافيش الظلام والبراغيت.. لو أنا بتاع النظام يبقي أنتم بتوع اللا نظام".



وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "قيم الحياة"، والمذاع عبر الراديو 9090، الجمعة، إنه من العيب عدم قول كلمة الحق في هذا الوقت، متابعًا: "بيعيرونا إحنا تبع الدولة نقولهم اه إحنا تبعها.. أمل عايزني إيه!! رجل الكبريه!! ولا الفساد ولا الظلم!!.. هما عايزين شيوخ المخبأ والمخيمات التي تنظر الإغاثة.. ربنا يخدكم".



و تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "يجب أن نسجد لله شكر أن لدينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيش قوي وشعب مصر"، مؤكدًا أن المصريين بخير ولكن المشكلة نعاني من صمت أهل العقل والحكمة.



وطالب المصريين بمهاجمة من يتطاول على الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، معقبًا: "الناس اللي بتهاجم معندهاش دم.. لسه بيشككه بعد ما دول سقطت!! معدش فاضل غير مصر والمنطقة معظمها سقطت".

