أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة تبادلية كبرى بين الريال ومانشستر يونايتد وزيدان يحدد هدف الملكي وصفقة غير متوقعة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 3 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع الملكي مع 5 أندية أخرى على ضم بوبكاري سوماري نجم ليل الفرنسي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم وولفرهامبتون على رادار ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

أكد موقع دون بالون الإسباني أن إدارة الملكي حددت نجم خط الوسط البرتغالي روبين نيفيز ضمن أهدافها المحتملة في شهر يناير الحالي خصوصا بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مع وولفرهامبتون.

وألمح الموقع الإسباني أن تقارير صحفية إنجليزية ربطت النجم البرتغالي بالانتقال إلى ريال مدريد في الشهر الماضي، حيث أكدت أن وكيل أعماله خورخي مينديز تربطه علاقة قوية مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وأنه سيعمل على وجود اللاعب في صفوف الملكي في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح الموقع الإسباني أن قيمة نيفيز في سوق الانتقالات حالياً تبلغ 65 مليون يورو، حيث يعد من الأعمدة الرئيسية في وولفرهامبتون والذي حقق المركز السابع في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي وأهلهم ذلك بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.





- مانشستر يونايتد يحدد 150 مليون إسترليني للتخلي عن نجمه

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد حريص على الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية استعداد مانشستر يونايتد للتخلي عن بوجبا في يناير ولكن بشرط وصول عرض تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عنه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلا من ريال مدريد ويوفنتوس من أبرز المهتمين بالتعاقد مع بوجبا ولكن من الصعب توفير هذا المبلغ في يناير الجاري.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال بول بوجبا كان قد فتح النار على مانشستر يونايتد، حيث أشار بأنه لم ينقل أي لاعب إلى مانشستر يونايتد مستقبلاً خشية تدمير مستقبله.





أخبار ريال مدريد





- هل ينتقل هدف ريال مدريد إلى يوفنتوس ؟

أكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لديه رغبة كبيرة في رحيل نجم الوسط الفرنسي عن مانشستر يونايتد وأنه قد هاجم إدارة المان يونايتد مؤخرًا بسبب الطريقة التي يتعاملون بها مع موكله.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن رايولا يُفاضل حالياً بين ريال مدريد ويوفنتوس ليكون إحدهما الوجهة المقبلة لبوجبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا يُفضل الانتقال إلى يوفنتوس الذي قضى معه من قبل سنوات رائعة في الفترة ما بين عامي 2012 و2016.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مسألة انتقال بوجبا صاحب الـ26 عاماً إلى ريال مدريد ستكون مُعقدة بسبب توتر العلاقات بشكلٍ متزايد مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، لذلك فإن رايولا سيبذل كل جهده لضم بوجبا إلى كتيبة الإيطالي ماورتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي في الموسم المقبل.





- مدرب صربيا : مشكلة يوفيتش الوحيدة هو يوفيتش نفسه

هاجم ليوبيسا تومباكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا لوكا يوفيتش نجم المنتخب الصربي وريال مدريد الإسباني وأكد أن مشكلة النجم الصربي هي شخصيته في المقام الأول.

وقال تومباكوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة بليك سبورت الصربية عن سبب الخلاف بينه وبين يوفيتش في المباراتين الأخيرين مع صربيا في سبتمبر الماضي:"لقد إدعى الإصابة لأجل العودة إلى ريال مدريد ولم يلعب ضد منتخب لوكسمبورج وكان ذلك بناءاً على طلب زيدان".

وأضاف:"فجأة تخلى اللاعب عن التدريب ولم يستجب وكمدرب كان عليّ أن لا أفكر في لاعب لا يتمتع بالمهنية المطلوبة حتى وإن كان من فئة عالية".

واختتم تومباكوفيتش تصريحاته قائلاً:"عليه أن يقنعنا ويقنع الإعلام والمشجعين وأنا كمدرب، أنه مستعد ولديه قدر عالٍ من المسئولية ولكنه حتى الآن لم يتخذ خطوات في هذا الاتجاه".





آخر أخبار ريال مدريد





- زيدان يحسم مصير منبوذي ريال مدريد

حسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني مصير بعض لاعبي الفريق وسمح لهم بالرحيل عن صفوف ناديه في الميركاتو الشتوي الحالي بسبب عدم حصولهم على الوقت الكافي من أجل اللعب في الموسم الحالي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني:"هناك لاعبون لم يحصلوا على دقائق كافية من أجل اللعب هذا الموسم، إنها مشكلة للجميع، نحرص على الحديث معهم باستمرار حول هذا الأمر، من الآن وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، قد تحدث أمور عدة في صفوف النادي".

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد سيركز أكثر على قائمة الراحلين في الميركاتو الشتوي الحالي على رأسهم ماريانو دياز وإبراهيم دياز وخيسوس فاييخو وخيمس رودريجيز.





- ريال مدريد يصارع كبار أوروبا على موهبة ليل الفرنسي

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة ريال مدريد مهتمة بضم بوبكاري سوماري الذي يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن سوماري يبلغ من العمر حتى الآن ٢٠ عاما فقط ولكنه نجح في لفت أنظار الكثير من الأندية من خلال آداؤه المميز مع فريقه ليل في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أندية توتنهام ومانشستر يونايتد ونابولي وفالنسيا وولفرهامبتون من أبرز المهتمين بضم سوماري وينافسهم ريال مدريد في ضمه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ليل رفض في الميركاتو الصيفي الماضي عرضًا من وولفرهامبتون بلغت قيمته 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب المميز في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن السعر المتوقع لرحيل سوماري في يناير الحالي قد يصل إلى 60 مليون يورو.





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- مانسشتر يونايتد يرغب في ضم لنجم ريال مدريد لتعويض رحيل بوجبا

قالت صحيفة صن الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يفكر جديا في بيع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لأحد الأندية المهتمة به وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني حيث يرغب في إبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد الإسباني يبيع فيها النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا مقابل ضم اللاعب الدولي الألماني توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن الفرنسي زين الدين زيدان من الصعب أن يستغني عن لاعبه الدولي الألماني توني كروس خلال الفترة المقبلة لأنه يعتبر أن أعمدة الفريق الأساسية.

يذكر أن نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي قد أعلن إصابة لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا حيث خضوع لعملية جراحية في الكاحل مما سيجعله يغيب عن الملاعب لثلاثة أو أربعة أسابيع وكان بوجبا قد غاب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب هذه الإصابة.





- زيدان يكشف عن هدف ريال مدريد في عام 2020

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني هدف الفريق الملكي في عام 2020 قبل انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقال زيدان في تصريحات صحفية:" القتال سيستمر في الدور الثاني بالدوري متحمسون للعب مرة أخرى لقد عدنا والشيء المهم هو الدافع الذي لدينا الفشل هو عدم بذل كل شيء، يجب إعطاء كل شيء على أرض الملعب ومن ثم سنرى، هناك فريق يفوز بالليجا وآخر يفوز بدوري الأبطال، لكن هل هذا يعني أن الآخرين أغبياء؟ بالتأكيد لا ".

وأضاف مدرب ريال مدريد:" الجميع جاهز لا أعتقد أن هناك لاعب سيرحل خلال انتقالات يناير الشيء المهم هو التحدث مع كل لاعب ماريانو ودياز يحاولان التدرب بشكل جيد، لكن لا نعرف ماذا سيحدث مستقبلًا، سأعتمد على الجميع، تعتمد مسألة المداورة على أشياء كثيرة، أركز على مباراة الغد لقد خسرنا عدة نقاط في نهاية 2019 هناك منافسون يلعبون بقوة، والأهم هو بذل كل شيء".



