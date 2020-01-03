رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: تصرفات أردوغان غير مسؤولة (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الغرب والشرق على حد السواء على اتفاق في رغبتهم في الخلاص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتابع "سالم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة: "أردوغان تصرفاته غير مسئولة سواء بالنسبة للشرق أو الغرب".



وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مصر قوية وعمود الخيمة للعرب والمنطقة في الإقليم الإفريقي، وأن هناك قوى عظمى تريد ألا تنمو وتزدهر، معلقًا: "هناك أهداف للخلاص من مصر وتركيا في حالة اشتباكهم ببعضهم البعض، ولكن مصر لا يمكن أن تنجر لذلك".



وعلق على اتفاق فايز السراج مع أردوغان، قائلًا: "اتفاق السراج مع أردوغان اتفاق من لا يملك لمن لا يستحق".





