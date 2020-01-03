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ترامب: مستعد لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمريكيين

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:18 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه مستعد لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمريكيين.


وأوضح ترامب، خلال كلمته، مساء الجمعة، أنه لا يريد تغيير النظام الإيراني، لكن عليهم إنهاء سلوكهم الإرهابي.


وجاء ذلك ردا على قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قآني، اليوم الجمعة، في أول تصريح له، على مقتل قاسم سليماني، قائلا: "نقول للجميع أصبروا قليلاً لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بالشرق الأوسط".
وأصدر مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي في وقت سابق من، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين العميد اسماعيل قاآني قائداً جديداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي لقى حتفه في هجوم امريكي.
وقال خامنئي في بيان، إن أهداف فيلق القدس، الوحدة العسكرية المسؤولة عن تعزيز نفوذ إيران عبر وكلاء في الشرق الأوسط: "ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني". 
وأصبح قاآني نائبا لقائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في عام 1997 عندما تولى سليماني قيادته. 

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.  

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.  

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.


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