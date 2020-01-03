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أكمل رسلان يتعرض لحادث سير مروع (صور)

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:32 م
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سيارة اكمل رسلان
سيارة اكمل رسلان
هبة أحمد
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أعلن المطرب أكمل رسلان، عن تعرضه لحادث سير خطير، أدى إلى تحطم سيارته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر أكمل مجموعة صور لسيارته بعد تحطمها، وصورتين له أثناء أجرائه للكشف الطبي على ظهره.

وعلق أكمل على الصور قائلاً :"قدر الله وماشاء فعل، معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمدلله والشكر لله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي سياق آخر شارك أكمل في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019 ببرنامج مقالب يحمل البرنامج اسم "فيلم رعب"، وتعتمد فكرته على تنفيذ مواقف رعب في المواطنين، من خلال مواقف مختلفة سواء في الشارع أو في الأماكن مغلقة، والبرنامج من تقديم المطرب أكمل رسلان، حيث يقوم بنفسه بتنفيذ مشاهد الرعب من خلال مشاهد لجثث أو مومياوات.
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