أحمد حسن وزينب يتصدران يوتيوب بعد طرحهم أغنية "والله ما تغيبي عن البال"

طرح اليوتيبر أحمد حسن وزينب، أغنية جديدة تحمل اسم "والله ما تغيبي عن البال"، وذلك من خلال قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتخطت الأغنية خلال 6 ساعات قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، وحققت الأغنية مشاهدات عديدة، وصلت إلى 436,300مشاهدة، والأغنية من كلمات عادل النجار.



كما تفوقت الأغنية على أغنية" سالمونيلا" التي قام بغنائها تميم يونس، و الأغنية من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير.



كما تفوقت أيضًا على أغنية "رايحين نسهر "للفنان محمد رمضان التي طرحها منذ أيام قليلة على طريقة الفيديو كليب، والكليب من إخراج محمد سامي، وإنتاج روتانا.



وتفوقت أيضًا على أغنية "مامي كوسا"، التي يتعاون فيها الموزع حسن الشافعي مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كيكا عضو فريق "المدفعجية" ،وأغنية "مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد القيعي، في قصر المانسترلي في مصر.