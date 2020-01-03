Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب تشهد ارتفاعات غير مسبوقة .. وعيار 21 يقترب من 700 جنيه

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:11 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements

 قفزت أسعار الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعه بعدما شهد اسعار الذهب العالمية ارتفاعات نتيجة إقبال المستثمرون على شرائة بعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط  بين أمريكا وإيران.

 

وصعد السعر الذهب العالمية بنسبة 1.57% ليصل إلى 1550 دولار للأوقية، وهو ما جعل سعر جرام الذهب محليًا يرتفع بقيمة11 جنيه حسب متعاملون في أسواق الصاغة.

 

وعلي اثر تلك الارتفاعات بلغ سعر الذهب "عيار 21 " نحو 690 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب "عيار 18 "نحو 591 جنيه ، ووصل سعر جرام "عيار 24" إلى نحو 788.5 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5520 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محليا سعرالذهب اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب ترتفع اسعار الذهب

أخبار تهمك

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ حوالي 3 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ يوم

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ أقل من ساعتين

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 22 ساعة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب في محلات الصاغة والسوق المحلى اليوم الإثنين 17-12-2018 .. الاسعار العالمية تواصل الارتفاع

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 21-12-2018 وعيار 21 يواصل الارتفاع- تعاملات الظهيرة

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم .. وعيار 21 يرتفع جنيهين خلال تعاملات الظهيرة

رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب: الأسعار الآن وصلت لمعدلات غير مسبوقة

اسعار الذهب تعمق خسائرها.. وعيار 21 يسجل 795 جنيه للجرام

ارتفاع جديد لاسعار الذهب في مصر وسط استقرار المعدن عالميًا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

06:41 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status