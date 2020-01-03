أسعار الذهب تشهد ارتفاعات غير مسبوقة .. وعيار 21 يقترب من 700 جنيه

قفزت أسعار الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعه بعدما شهد اسعار الذهب العالمية ارتفاعات نتيجة إقبال المستثمرون على شرائة بعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران.

وصعد السعر الذهب العالمية بنسبة 1.57% ليصل إلى 1550 دولار للأوقية، وهو ما جعل سعر جرام الذهب محليًا يرتفع بقيمة11 جنيه حسب متعاملون في أسواق الصاغة.

وعلي اثر تلك الارتفاعات بلغ سعر الذهب "عيار 21 " نحو 690 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب "عيار 18 "نحو 591 جنيه ، ووصل سعر جرام "عيار 24" إلى نحو 788.5 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب قيمة 5520 جنيه.