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ظريف: اغتيال القائد سليماني يعد عمل من أعمال "الإرهاب الدولي"

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:16 م
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ظريف وسليماني
ظريف وسليماني
الفجر
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أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الجمعة، أن أغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني عمل من أعمال "الإرهاب الدولي"، حسبما نقل التلفزيون الرسمي في إيران.

وأضاف أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية، وكان سليماني، القوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهابي تنظيمي داعش والقاعدة"، مؤكداً على أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران، مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وجهت إيران تهديد قاس للولايات المتحدة الأمريكية.

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الكلمات المفتاحية

ظريف الإرهاب الدولي الإرهاب اغتيال سليماني

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