البرلمان القبرصى يحذر المجتمع الدولي من التدخل التركي في ليبيا



وأشار "سيلوريوس"، خلال لقاء خاص عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الجمعة، إلى أن قبرص لديها إتصالات تعمل على تعميقها العربية لترسيخ السلام في المنطقة، منوها بأن المنهج التركي غير مقبول، ويعتمد على التدخل في شئون الدول الأخرى.



وأضاف أن العالم عليه أن يستشعر خطر التدخل التركي، موضحا أن لديهم إجراءات متعددة لشرح التأثير المدمر للتحرك التركي بالمنطقة للمجتمع الدولي، لافتا إلى أن قرارات تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا تمثل خرقا للقرارات الدولية.







قال ديمترس سيلوريوس، رئيس البرلمان القبرصي، إن تركيا لا تأخذ في اعتبارها الإجراءات المهذبة أو المتحضرة، ومن ثم فأن الدول المجاورة تأمل أن يكون هناك تشديد للعقوبات على تركيا.