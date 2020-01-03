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البرلمان القبرصى يحذر المجتمع الدولي من التدخل التركي في ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:06 م
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ديمترس سيلوريوس
ديمترس سيلوريوس
هدى عبدالرازق
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قال ديمترس سيلوريوس، رئيس البرلمان القبرصي، إن تركيا لا تأخذ في اعتبارها الإجراءات المهذبة أو المتحضرة، ومن ثم فأن الدول المجاورة تأمل أن يكون هناك تشديد للعقوبات على تركيا.

وأشار "سيلوريوس"، خلال لقاء خاص عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الجمعة، إلى أن قبرص لديها إتصالات تعمل على تعميقها العربية لترسيخ السلام في المنطقة، منوها بأن المنهج التركي غير مقبول، ويعتمد على التدخل في شئون الدول الأخرى.

وأضاف أن العالم عليه أن يستشعر خطر التدخل التركي، موضحا أن لديهم إجراءات متعددة لشرح التأثير المدمر للتحرك التركي بالمنطقة للمجتمع الدولي، لافتا إلى أن قرارات تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا تمثل خرقا للقرارات الدولية.

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ديمترس سيلوريوس تركيا برلمان قبرص ارسال قوات الى ليبيا

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