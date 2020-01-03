Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: نسعى لتحول الشركات إلكترونيًا لتواكب السياح

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السفر والسياحة، إن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الهامة الموجودة في الدولة المسئولة عن جزء من ميزانية الدولة.

وأكد "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن التحول الرقمي أساس الدولة حاليًا في كل القطاعات، وقطاع السياحة جزء منها.

وأضاف أنهم تحملوا مسئولية التحول الرقمي للسياحة كشركات سياحة، متابعًا: "نسعى حاليًا لتحول الشركات السياحية للتحول الرقمي لتواكب السائح المحلي والعالمي".

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إلى أن العميل يتطور ويتحول إلكترونيًا، ويجب على شركات السياحة أن تتحول أيضًا لتواكب العملاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس لجنة السياحة التحول الرقمي لقطاع السياحة التحول الرقمي

أخبار تهمك

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مران الأهلي| تعنيف فايلر ضد قفشة وغياب صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

yallakora يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Live هدف صلاح

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور اليوم .. خصومات بالجملة في Carrefour Market تخفيضات تصل لـ 60% بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2020

منذ حوالي 22 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ ساعتين

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 8 ساعات

HD يلاكورة مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 03/01/2020 كاس خادم الحرمين

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر الهلال Yalla Shoot| بث مباشر الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.. Live هدف الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كهربا.. قرار جديد من الزمالك لحل الأزمة

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة نارية بين الزمالك واتحاد الكرة بسبب "كهربا"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"هواوي" تطلق النسخة الثانية من يوم الإبداع لشمال إفريقيا بمصر

مساعد وزير المالية: جميع المتحصلات الحكومية ستتحول إلى الإلكترونية خلال 2019

استاذ اقتصاد: التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في مصر

محمد فاروق: ١٠٠فقط من نحو ١٢٠٠ شركة سياحية تتمتع بالإمكانيات التكنولوجية للتسويق

رانيا المشاط تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى السياحة العالمي

غرفة شركات السياحة: شطب 18 شركة من عضوية الغرفة واتحاد الغرف السياحية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

06:51 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

06:41 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status