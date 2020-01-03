رئيس لجنة السياحة الإلكترونية: نسعى لتحول الشركات إلكترونيًا لتواكب السياح

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السفر والسياحة، إن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الهامة الموجودة في الدولة المسئولة عن جزء من ميزانية الدولة.



وأكد "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن التحول الرقمي أساس الدولة حاليًا في كل القطاعات، وقطاع السياحة جزء منها.



وأضاف أنهم تحملوا مسئولية التحول الرقمي للسياحة كشركات سياحة، متابعًا: "نسعى حاليًا لتحول الشركات السياحية للتحول الرقمي لتواكب السائح المحلي والعالمي".



وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إلى أن العميل يتطور ويتحول إلكترونيًا، ويجب على شركات السياحة أن تتحول أيضًا لتواكب العملاء.

